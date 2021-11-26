По стопам Вилли Брандта — новое правительство ФРГ планирует вывести Германию из застоя

Социал-демократы, зелёные и свободные демократы представили коалиционное соглашение о создании нового правительства Германии во главе с Олафом Шольцем, передаёт Das Erste. Как считает издание, документ, получивший название «Отважиться на большее: союз за свободу, справедливость и устойчивость», демонстрирует, что на посту канцлера социал-демократ Шольц, вероятно, станет продолжателем традиций Вилли Брандта, сумевшего модернизировать Германию после долгих лет застоя. Новая коалиция, по мнению автора статьи, преследует не менее амбициозные цели.



Reuters

«Отважиться на большее», — гласит надпись над сценой в старом индустриальном зале берлинского порта Вестхафен. «Отважиться на большее: союз за свободу, справедливость и устойчивость», — написано на титульном листе нового коалиционного соглашения. Однако если посмотреть на язык тела представителей «светофорной коалиции»* во время их пребывания на сцене, на ум приходят другие слова: «Это было и будет очень утомительно», — пишет Das Erste.

Складывается впечатление, что зелёные нервничают сильнее всего. Принятие коалиционного соглашения Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и Свободной демократической партией (СвДП) — почти решённое дело. Утвердить документ предстоит делегатам съездов. Для зелёных же на карту поставлено большее: они проведут всеобщий опрос членов партии. В соцсетях звучат призывы помешать формированию коалиции.

На пресс-конференции сопредседатель партии «Союз 90 /Зелёные» Роберт Хабек заявил, что на переговорах стороны часто ожидали друг от друга слишком многого. Председатель СвДП Кристиан Линднер добавил, что они часами бились за отдельные предложения. Результат — 177 страниц с заголовком «Отважиться на большее».

И действительно, значительное внимание в соглашении уделяется вопросам прогресса. Очевидно, партии быстро достигли консенсуса в первую очередь по социально-политическим вопросам: легализация марихуаны сопровождается автоматическим получением материнских прав партнёршами биологических матерей в лесбийских парах без проведения процедуры усыновления. В будущем федеральный закон «О содействии образованию» позволит студентам стать более финансово независимыми от родителей. Вероятно, по этим вопросам партии быстро достигли единого мнения.

При распределении министерств социал-демократы явно сделали ставку на безопасность. В Министерстве труда СДПГ будет заниматься социальной защитой, а внутренней и внешней безопасностью — в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны. СвДП постарается реализовать свои предвыборные обещания и посвятит себя образованию и цифровизации. Зелёные могут похвастаться получением двух важных министерств для борьбы с изменением климата: Министерством окружающей среды и Министерством сельского хозяйства.

Однако рядовые члены «Союза 90 /Зелёных» уже критикуют партийное руководство. Дело в том, что партия осталась «ни с чем» в вопросах транспорта и строительства. Вероятно, по этим направлениям на переговорах возникло немало споров. Скорее всего, этим и объясняется «слегка напряжённое настроение» зелёных на сцене.

На пресс-конференции стало ясно, что сопредседатель зелёных Хабек сможет представить рассказ о новой коалиции гораздо раньше, чем будущий канцлер Олаф Шольц. В соответствии с принципом разделения труда хвалебную оду будущему канцлеру перехватил лидер свободных демократов Лиднер. По его словам, во время переговоров он пришёл к убеждению, что у Шольца есть всё необходимое, чтобы стать хорошим канцлером как с точки зрения характера, так и с точки зрения способностей.

Шольц явно не считает себя продолжателем традиций коалиции социал-демократов и зелёных, находившейся у власти на рубеже тысячелетий. Основанная на безальтернативности мнений политика твёрдой руки а-ля Герхард Шрёдер и Йошка Фишер ему не по душе. Название «Отважиться на большее» показывает, что Шольц в большей степени ориентируется на Вилли Брандта. Канцлер от СДПГ уже однажды возглавлял коалицию, которая смогла модернизировать Германию после долгих лет застоя. Не меньшую цель преследует и новая «светофорная коалиция», передаёт Das Erste.

* «Светофорная коалиция» — будущее коалиционное правительство Германии, называемое так по цветам входящих в неё партий: «Союз 90 /Зелёные» (зелёный), Свободная демократическая партия Германии (жёлтый), Социал-демократическая партия Германии (красный) (прим. ИноТВ).