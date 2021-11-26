 

Очередное заседание по избранию руководителя САП снова сорвали

26.11.2021, 11:30, Новости дня
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“Сегодня татаровская (речь о замглавы Офиса президента Олеге Татарове. – “ГОРДОН”) часть комиссии, а именно [Евгений] Соболь, [Андрей] Гуджал и [Елена] Бусол не появились на заседании, где должны были объявить результаты тестирования. После этого должно было быть собеседование и объявление победителя конкурса”, – отмечает Шабунин.

По его словам, Соболь не пришел, так как готовится к 100-летию вуза, где работает, а Бусол ушла в отпуск. 

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158610485339537

Как отмечает правозащитная организация Transparency International Ukraine, следующее заседание было назначено на 29 ноября в 17.00. Если снова не наберут кворум, то заседание перенесут на 2 декабря.

https://www.facebook.com/TransparencyInternationalUkraine/posts/4867634726590859

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП “находится на паузе” и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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