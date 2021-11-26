“Очень необычно”. “Отличный старт”. Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио

“Как же я мечтала, чтобы эта песня поскорее была вами услышана! В ней есть вся палитра чувств! Глубина, любовь, нерв и огромная сила. Для меня этот сингл в некоторым смысле зеркало, в которое каждый слушатель может заглянуть и увидеть то, что на самом деле с ним сейчас происходит. Если вы влюблены и счастливы, то вы прочувствуете это вдвойне. Если же ваше сердце разбито, то надеюсь, что эта песня поможет его исцелить”, – написала артистка в Instagram в день премьеры.

Она отметила, что автором ее новой песни является экс-продюсер.

“Отличный старт самостоятельной артистки. Лида, теперь только вперед, у тебя все получится”, – отреагировали поклонники.

“Очень необычно”, – написали фолловеры.

ВИДЕОАудио: Lida Lee / YouTube

Контекст:

Lida Lee (Лидия Скорубская) дважды принимала участие в шоу “Голос країни” на “1+1” – в 2014 году в качестве наставника она выбрала российского певца Сергея Лазарева, а в 2020-м – Monatik. Певице ни разу не удалось дойти до финала. В 2016 году певица в составе группы Chica-Band была участницей шоу “Х-фактор” на СТБ. Коллектив не вышел в финал.

В августе 2020-го года она дебютировала как певица продюсерского центра Дмитрия Монатика с клипом на песню “Достопримечательность”. До этого она выступала на сцене с Монатиком в качестве бэк-вокалистки.

16 июля 2021 года Монатик сообщил, что больше не является продюсером певицы.

—