Владельца цеха по производству «незамерзайки» задержали в Казани после массового отравления

Правоохранительными органами Татарстана задержан предполагаемый владелец цеха по производству незамерзающей жидкости, в результате употребления которой произошло массовое отравление студентов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Татарстану.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), задержан 26-летний житель города Казани», – передает ТАСС сообщение СК.

По данным медиков, 16 ноября в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом «токсическое действие метанола», трое из них попали в реанимационное отделение, одна из девушек была в коме, позже она умерла. Кроме того, в больницы обратились еще двое человек в Москве и в Республике Башкортостан, которые также употребляли алкоголь в этой компании в Казани. Таким образом, общее число пострадавших увеличилось до 15.

Незаконный цех по производству незамерзающей жидкости, в которую вопреки действующему законодательству добавлялся метанол, обнаружили 25 ноября. Предполагаемый владелец цеха от дачи показаний отказался, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Однако он случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.

Ранее в СК сообщили, что отравившиеся метанолом в Казани студенты спутали автомобильный антифриз с алкогольным напитком и употребили его. Там добавили, что молодые люди также купили контрафактный алкоголь, однако в нем метанол обнаружен не был.

Ранее сообщалось, что в казанскую горбольницу доставлены 11 человек с признаками отравления метанолом, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что отравились 14 человек. Три девушки находятся в реанимации, одна из них – в крайне тяжелом состоянии. Всего в компании было 18 человек, они отмечали день рождения друга в коттедже.

СК возбудил уголовное дело.