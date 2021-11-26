Найденный живым в шахте «Листвяжная» оказался спасателем

В шахте «Листвяжная» обнаружен живым спасатель, который пропал во время поисково-спасательной операции, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. «Могу расценить это как чудо», – отметил он.

«Найден живым наш спасатель – Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди», – передает его слова ТАСС.

Мужчина госпитализирован, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в пятницу командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда (ГУ МЧС региона) Юрий Ше заявил, что горноспасатели и горняки, находившиеся в шахте «Листвяжная» с четверга, не могли выжить там при недостатке кислорода.

Напомним, задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.