 

СК предъявил обвинения по делу о гибели десятков оренбуржцев от суррогата

26.11.2021, 11:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСледствие предъявило обвинения 18 фигурантам дела о гибели десятков оренбуржцев от суррогатного алкоголя, изъято 2,3 тыс. литров смертельно опасного метилового спирта.

По данным властей региона, в начале октября всего суррогатом отравились 64 человека, из которых 35 погибли. СК, однако, дает цифру в 34 погибших, возможно, не учитывая пострадавшего, умершего впоследствии в больнице.

«Предъявлено обвинение 18 лицам, в зависимости от роли каждого, по статьям 238, 171.1, 171.3 УК РФ (производство, хранение и реализация товара, не отвечающего требованиям безопасности, без маркировки, незаконное производство алкогольной продукции)», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Из фигурантов 15 заключены в СИЗО, трое находятся под домашним арестом. Кроме того, предъявлены обвинения еще 14 местным жителям, которые закупали суррогат и поставляли его в магазины на продажу.

В ходе расследования выяснилось, где хранилась эта «продукция» – склад в Орске, а также установлены «все торговые точки, где она продавалась.

В ходе обысков изъяты 11 бочек с метиловым спиртом емкостью по 216 литров, более 1600 бутылок по пол-литра без маркировки, а также пустая тара.

«В настоящее время проверяются организации, занимающиеся оптовой реализацией метилсодержащей продукции, действия сотрудников контролирующих и правоохранительных органов», – добавили в СК.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в РФ нужно жестче контролировать оборот алкогольной продукции, это демонстрируют недавние случаи массовых отравлений суррогатным алкоголем.



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