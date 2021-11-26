 

В Беларуси 1,5 года колонии строгого режима получил мужчина за “оскорбление” Лукашенко в отделе милиции

26.11.2021, 10:36, Новости дня
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По версии обвинения, 8 апреля 2021 года Юрков в нетрезвом состоянии ненормативно высказался в сторону Лукашенко в Молодечненском отделении милиции.

Юрков полностью признал вину. Он объяснил, что в течение дня пил вино, был сильно пьян, решил перейти через поток машин в неположенном месте, где его остановили сотрудники ГАИ. Он не помнит конкретно, что сказал, как и причину, почему это сделал. В митингах и чатах никогда не участвовал, поэтому просил, чтобы его помиловали.

Свидетель – милиционер Воронков, который задерживал Юркова, рассказал, что обвиняемый сам бежал к ним, перебегая дорогу, и просил его задержать. Когда его привезли в отдел, он высказывался и в адрес Лукашенко, и в адрес сотрудников.

Воронков на бумажке написал выражения, которые обвиняемый говорил в отделе. Второй свидетель – милиционер Томашкевич – отсутствовал при оскорблениях Лукашенко, но сказал, что когда коллега ему все доложил, они вместе смотрели камеры наблюдения. Еще одна свидетельница – пенсионерка Талай – была в РОВД и написала на бумажке, как высказывался обвиняемый. Однако она заметила, что хотя он и ругался, это не было адресовано в адрес кого-либо, хотя во время предварительного следствия указывала, что ругань была именно в сторону Лукашенко.

Прокурор запросила 1,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и именно такое наказание вынес судья.

Контекст:

С 2020 года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).

По данным центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.

Силовики массово задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Кроме того, в августе 2021 года Верховный суд Беларуси ликвидировал Белорусскую ассоциацию журналистов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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