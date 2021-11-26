 

Экс-судья Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете

26.11.2021, 10:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня началось подготовительное заседание по делу бывшего столичного судьи, обвиняемого в получении $150 тыс. взятки. Чаус находится под усиленной охраной и круглосуточной защитой Службы безопасности Украины.

Как отмечает “Ракурс”, его адвокаты заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. По их мнению, открытое разбирательство создает риски для жизни и здоровья подзащитного, во время разбирательства будет объявляться закрытая информация, а также то, что из-за резонансности производства журналисты могут искажать информацию о деле. Однако коллегия отказала в закрытом режиме рассмотрения дела.

https://www.facebook.com/sudreporterUA/posts/296905105774530

Контекст:

Чауса в Украине обвиняют во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с Чауса неприкосновенность. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре говорили в тот день, что Чаус бежал в оккупированный Крым. 12 сентября Соломенский суд санкционировал его задержание, а в ноябре Интерпол объявил в международный розыск. 

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса, но, как заявил адвокат экс-судьи, 14 сентября суд в Молдове отказал в экстрадиции.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу. 

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, Чауса забрали сотрудники СБУ и вертолетом доставили в Киев.

Вечером 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице “Феофания”. О его местонахождении в бюро сообщила СБУ.

4 августа Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме избрал Чаусу меру пресечения и отправил его под круглосуточный домашний арест. Срок действия меры пресечения истекает в декабре. 

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что у Чауса после похищения проблемы со здоровьем, но из-за домашнего ареста он не может попасть к врачу, и подал апелляцию. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы. Во время рассмотрения апелляции Чаус рассказал, что сидел в подвале в маске четыре месяца.

15 ноября 2021 года в суд было передано дело о получении Чаусом взятки в $150 тыс. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Генпрокуратура заявила о распространении АУЕ через соцсети

20.10 / «Великое переосмысление» – обозреватель WP рассказала CNN, как пандемия изменила отношение американцев к работе

19.07 / Роспотребнадзор установил новые требования в сфере общепита

03.06 / Белорусского политзаключенного, пытавшегося совершить суицид в суде, перевели из больницы в СИЗО – СМИ

06.10 / ФАС отказала Avito в покупке ЦИАН

27.11 / Суд в Москве вынес приговор экс-главе “Нафтогазу України” Бакаю

09.11 / Создатель рыболовецкой компании осужден за похищение человека

02.02 / В Египте нашли мумию с золотым языком, “чтобы говорить с богами”, ей больше 2000 лет

19.11 / Погранслужба Польши заявила о новой попытке белорусских властей вынудить мигрантов перейти через границу

28.10 / Путин обсудил с Совбезом сохранение окружающей среды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика