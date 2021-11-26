“Это наша земля, чего Путин должен сюда припереться?” Данилов сказал, что угрозы прямого вторжения РФ пока нет

Об этом он заявил 25 ноября в эфире канала “1+1”.

“Я ни разу не говорил, что нет угроз. Речь идет о прямом вторжении. Для прямого вторжения должны произойти определенные вещи. Этих вещей на сегодняшний день еще нет, будут ли они завтра, мы будем смотреть, анализировать. Мы каждый день занимаемся этим вопросом. Даже сегодня два часа мы общались с нашими генералами и министром обороны, смотрели, что нам нужно делать в ближайшее время для того, чтобы даже если это произойдет, чтобы наша страна была готова к этому. Страна готовится. Как будет? Мне понравился ответ нашего главнокомандующего [ВСУ Валерия Залужного]. На одном из совещаний президент [Украины Владимир Зеленский] спросил: “Вот что?” Он ответил: “Если будет бой, бой покажет. Наши парни не подведут”, – сказал Данилов.

Он отметил, что для Украины угроза существует всегда, пока есть РФ.

На вопрос о действиях гражданского населения в случае российской агрессии Данилов ответил: “Когда мы говорим, что произойдут – гипотетически – события, что [президент РФ Владимир] Путин намерен напасть на Украину, прийти в Киев, то кто его, кроме ОПЗЖ, будет тут ждать? Где его помощь, на которую он будет, скажем так, как вариант рассчитывать? У нас есть наши граждане, которые никого не ждут, это наша земля, чего он должен сюда припереться? Чтобы закончилась война на территории Донецкой и Луганской областей, должны произойти простые вещи: они должны убраться оттуда вон”.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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