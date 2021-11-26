 

Аргентинский журналист заявил, что Марадону похоронили без сердца

26.11.2021, 8:52, Новости дня
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По словам Кастро, группа футбольных фанатов клуба “Химнасия и Эсгрима” планировала похитить сердце. Но когда об этом узнали, сердце Марадоны якобы извлекли.

Он также добавил, что сердце извлекли, в том числе для того, чтобы определить причину смерти Марадоны. Кастро рассказал, что сердце футболиста было увеличено и весило 500 г. 

Контекст:

Марадона умер 25 ноябрЯ 2020 года от сердечного приступа, ему было 60 лет. 

27 ноября аргентинские СМИ сообщали, что полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья экс-футболиста.

В рамках этого дела ранее прошли обыски у врача-нейрохирурга Леопольдо Луке. По информации Todo Noticias, Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне. Врач заявил 30 ноября, что сделал все возможное для спасения экс-футболиста.

В рамках дела о смерти Марадоны прокуратура Аргентины выдвинула обвинения также психиатру Агустину Косачову.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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