 

“Эффект бабочки”, “Богиня приземлилась”. Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями

26.11.2021, 8:52, Новости дня
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“Назовешь фото? Лучшему – подарок”, – подписала она публикацию.

Подписчики активно отреагировали на фото 39-летней певицы, поставив за час больше 40 тыс. лайков.

“Ночной мотылек”, – прокомментировала ulenka1088 снимок.

“Эффект бабочки”, – написала bayram4ik620.

“Богиня приземлилась”, – оставила свой коммент a.vladi5122.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.

Loboda – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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