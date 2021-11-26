Задержанного директора шахты «Листвяжная» в августе признали лучшим руководителем года

Директор шахты «Листвяжная» в Кузбассе Сергей Махраков, задержанный после как минимум 52 человек на предприятии, в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса.

«Директор ООО «Шахта «Листвяжная» Сергей Махраков признан победителем областного конкурса «Кузбасс – угольное сердце России» в номинации «Директор шахты – 2021», – говорится на официальном сайте холдинговой компании СДС, в состав которой входит шахта.

Итоги конкурса были подведены в августе, накануне Дня шахтера.

47-летний Махраков руководит «Листвяжной» с 2013 года, до этого с 1996 года работал на другой кузбасской шахте «Колмагоровская». В угольной промышленности Махарков работает более 25 лет.

Между тем пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 63 человек.

«На 10 утра (06.00 мск) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС – 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса», – передает ТАСС слова замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Херасков.

Он уточнил, что в состоянии всех госпитализированных отмечается положительная динамика.

«Состояние [пострадавших] остается средней степени тяжести, но мы говорим о положительной динамике. Тяжелые пациенты, находящиеся в отделении реанимации, также с положительной динамикой. Сегодня опасений за то, что есть угроза жизни и здоровью для этих пациентов, у нас нет», – сказал Херасков.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.