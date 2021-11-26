 

В Роскачестве назвали правила безопасности при онлайн-покупках

26.11.2021, 8:50, Новости дня
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Проверка правильности названия интернет-магазина, его домена и отказ от перехода на сайт магазина по ссылкам в рекламных баннерах – одни из ключевых правил безопасных покупок во время распродажи «черная пятница», говорится в сообщении Роскачества.

В период распродаж мошенниками создаются интернет-сайты, группы в социальных сетях, приложения, имитирующие дизайн и стилистику настоящих магазинов. Далее происходит фишинговая рассылка «подобных предложений» с целью заманить пользователей выгодной акцией, напоминают эксперты, передает ТАСС.

«Убедитесь, что вы на настоящем сайте магазина. Обратите внимание на доменное имя сайта: мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написанные с ошибками или с похожими символами вместо букв в названии (например, 0zon вместо Ozon), либо с другими доменными окончаниями», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Антона Куканова.

В прошлом году были популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют «распродажный» суффикс -off. Эксперты советуют покупать товары только у проверенных брендов и в надежных интернет-магазинах. Если при вводе запроса в поисковике какой-либо сайт выпал одним из первых, это еще не значит, что он безопасный, добавляется в сообщении.

Необходимо проверять, использует ли сайт протокол https и имеет ли действующий сертификат безопасности (символы https и изображение замочка в адресной строке). В противном случае нельзя вводить на таком сайте свои персональные данные.

Если вы не уверены в интернет-магазине, можно проверить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (например, за две недели или месяц до распродажи), лучше не совершать в этом магазине покупки, отмечается в материале.

Не стоит переходить на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах, лучше ввести адрес вручную. Нельзя поддаваться на манипуляции, такие как всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, надпись «этот товар вместе с вами смотрят N человек» и многое другое. Все эти приемы подгоняют пользователя совершить покупку, они работают на эмоции, отмечается в сообщении.

Эксперты Роскачества рекомендуют также сравнивать цены. Если на понравившемся сайте скидка непропорционально большая, то это должно насторожить: покупателя могут заманивать, чтобы он ввел данные своей карты. Необходимо проверять реквизиты интернет-магазина перед покупкой. На мошеннических сайтах чаще всего это реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, соответственно, покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется.

Эксперты напоминают, что нужно держать включенным антивирус на компьютере и телефоне – это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить банковский счет. Также современные антивирусы, как правило, умеют распознавать фишинговые сайты при случайном переходе и предупреждать о риске кражи данных, заключается в материале.

Ранее Роскачество обнаружило новую схему мошенничества с рекламой игровых ботов в соцсетях.



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