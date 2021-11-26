 

Жена погибшего на шахте «Листвяжная» рассказала о пожаре на предприятии

26.11.2021, 8:50, Новости дня
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На шахте «Листвяжная», где погибли более 50 человек, за десять дней до трагедии произошел пожар, рассказала жена одного из погибших горняков.

«15-го они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли? Этот метан давно там зашкаливал. Мой муж звеневым ходил, на груди был датчик. Он говорит, что «датчик пищит, я его водой намочу, чтобы он не пищал. И дальше работали. Вот в каких условиях они работали», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что ее муж был опытным горняком и работал около 30 лет.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.



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