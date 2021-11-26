Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса

Мировые цены на нефть падают в пятницу утром после новостей о появлении нового штамма коронавируса, в связи с чем инвесторы оценивают перспективы спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 2,04%, до 80,54 доллара за баррель, на WTI – на 2,62%, до 76,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ранее в Южной Африке был обнаружен новый штамм вируса, который потенциально может быть опаснее других, в связи с чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма.

Нефтяные трейдеры опасаются, что в связи с появлением опасного штамма коронавируса еще больше стран могут ужесточить карантинные ограничения, и это снизит спрос на нефть. Ситуация вызывает особое беспокойство на фоне того, что ряд стран высвободил сырье из стратегических резервов.

Основательница Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg, полагает, что, несмотря на беспокойства по коронавирусу, ОПЕК+ будет придерживаться планов увеличения добычи, однако, если новый штамм вируса станет «большой проблемой», альянс может его приостановить.