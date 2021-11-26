 

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Мьянме

26.11.2021, 7:02, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Мьянмы недалеко от границы с Индией, информирует Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным ESMC, подземные толчки были зафиксированы в 23.45 четверга по времени UTC (02.45 пятницы мск), очаг залегал на глубине 40 километров. Эпицентр землетрясения располагался в десяти километрах к северо-западу от города Хакха, передает РИА «Новости».

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, в августе 2016 года сильное землетрясение произошло в Мьянме, его магнитуда составила 6,8.



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