Ростех назвал сроки начала госиспытаний нового парашюта для ВДВ

Государственные испытания новой парашютной системы «Кадет-100» для подразделений ВДВ должны начаться до конца 2021 года, сообщили в пресс-службе холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

«Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» завершил летно-конструкторские испытания парашютной системы «Кадет-100». До конца 2021 года мы передадим опытные образцы системы на государственные испытания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Парашютная система «Кадет-100» обладает круглым куполом и предназначена как для боевого десантирования подразделений ВДВ, так и для учебно-тренировочных прыжков. Благодаря новому парашюту десантники смогут выполнять прыжки в полном снаряжении из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч.

Минимальная безопасная высота применения «Кадета-100» – 150 м, максимальная полетная масса – 160 кг, среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 м от земли составляет не более 5 м/с. «Кадет» позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола.

Ранее гендиректор «Технодинамики» Игорь Насенков сообщил, что в России начались испытания новых квадратных парашютов.

Напомним, в августе в Ростехе сообщили, что парашютная система для десантирования боевых пловцов создана в России, в настоящее время идут ее испытания.