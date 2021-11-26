 

Шахтер описал поведение горняков после взрыва на «Листвяжной»

26.11.2021, 7:02, Новости дня
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Горняки, заставшие взрыв в кузбасской шахте «Листвяжная», пытались помочь товарищам, они выносили на руках тех, кто не мог идти, рассказал один из выбравшихся на поверхность шахтеров.

«Я вышел сам, но я знаю, что ребята друг друга вытаскивали. Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. Потом уже, когда вышел, мне рассказали, что выносили прямо без сознания кого-то на руках», – сообщил шахтер по имени Константин ТАСС.

Собеседник добавил, что оставшиеся под землей горняки могли замешкаться, поскольку помогали другим.

«Самому тяжело идти, а кого-то тащить тем более. Не только силы, еще и время же теряешь. Мужики герои, конечно, кто своих там не бросил», – сказал он.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Источник в экстренных службах сообщал, что, по предварительной оценке, в трагедии погибли 52 человека. В МЧС подтвердили, что во время трагедии погибли 46 горняков и шесть спасателей.



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