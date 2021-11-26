 

В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

26.11.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.

Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.

За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Le Figaro – заявления России и США перед встречей в Исландии сближения не предвещают

21.09 / Байден назвал условие возвращения США к ядерной сделке с Ираном

29.07 / Кремль назвал выступление сенатора США по делу Немцова «дежурной русофобией»

19.09 / VOAэкспресс 18 сентября 2020

28.09 / Путин сделает прививку от коронавируса российской вакциной

14.07 / Песков заявил о начале взаимодействия РФ и США по борьбе с киберпреступностью

28.07 / Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

29.07 / США решили вернуться к обсуждению СВПД после транзита власти в Иране

10.09 / СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором мошеннической схемы

07.08 / США восстанавливают 10-процентные пошлины на канадский алюминий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика