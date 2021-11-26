В Германии установлен новый суточный рекорд по заболевшим коронавирусом

В ФРГ количество подтвержденных новых случаев за сутки выросло на 76 тыс. 414, это новый максимум за все время пандемии, об этом свидетельствуют данные Института вирусологии имени Роберта Коха.

Прошлый антирекорд в стране зарегистрирован 25 ноября, тогда за сутки было выявлено 75 тыс. 961 случай коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные института.

За последние сутки в стране от этого заболевания скончались 357 человек, общее число смертей от болезни за все время пандемии в Германии достигло 100 тыс. 476.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы.