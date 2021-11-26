 

Лекарство от коронавируса из ягеля и березовой коры передали в больницы Якутии

26.11.2021, 5:14, Новости дня
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Препарат из ягеля и коры березы для лечения коронавирусных больных начали передавать в медицинские учреждения Якутии, сообщила заместитель гендиректора по науке и программам развития Якутского научного центра СО РАН Татьяна Салова.

«Сейчас идет передача большой партии «Бетукладина» в республиканские медучреждения для врачей и пациентов с коронавирусом. Как только будет запущено большое производство, биопрепарат сразу поступит в продажу в аптеках Якутска. Наверное, продажа будет и вне региона», – цитирует Салову РИА «Новости».

В ноябре эта разработка якутских ученых прошла государственную регистрацию.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что поставки внутривенного препарата для лечения пациентов с коронавирусом планируется осуществить во все регионы РФ до конца недели.



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