В Конгрессе США предложили дать высшую награду убившему двух человек подростку

В США предложили вознаградить застрелившего двух человек Кайла Риттенхауса Золотой медалью Конгресса, соответствующее предложение внесла конгрессмен Марджори Тейлор Грин.

«Кайл Риттенхаус заслуживает того, чтобы его запомнили как героя, который защищал свое сообщество, защищал бизнес и действовал законно перед лицом беззакония. Я горжусь тем, что представляю билль о награждении Кайла Риттенхауса Золотой медалью Конгресса», – цитирует Грин «Ридус».

Отмечается, что награду Риттенхаусу предлагается вручить за «защиту общины Кеноша, штат Висконсин, во время бунта Black Lives Matter (BLM) 25 августа 2020 года».

Золотая медаль Конгресса является высшей наградой, которую этот орган может вручить отдельному лицу или учреждению.

В 2020 году полицейские города Кеноша в Висконсине ранили афроамериканца Джейкоба Блейка выстрелами в спину. В городе произошли беспорядки, губернатор Тони Эверс вводил режим чрезвычайной ситуации в штате.

Позднее в Кеноше 17-летний Кайл Риттенхаус, отстреливаясь от напавших на него, застрелил двух погромщиков.

Жертвами стали 36-летний местный житель Джозеф Розенбаум и 26-летний Энтони Хабер из Силвер-Лейк. Еще один человек, 36-летний Гайге Гросскройц был ранен. Риттенхаус скрылся от полиции, но позже сдался правоохранительным органам в штате Иллинойс. Погибшие, сам Риттенхаус и раненый Гросскройц являются белыми.

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп высказывался в поддержку оправдательного приговора Риттенхаусу, он также сообщал, что молодой человек приезжал к нему после вынесения судебного решения.