Собянин оценил состояние экономики Москвы

Большая часть отраслей экономики столицы чувствует себя нормально, несмотря на коронавирус, сообщил глава города Сергей Собянин.

«Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, все будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально», – сказал Собянин в беседе с РИА «Новости».

Градоначальник отметил, что экономика города уже превысила по большинству направлений уровень 2019 года.

В октябре мэр отмечал, что ограничительные меры в виде QR-кодов необходимо вводить дозированно, поскольку в длительной перспективе они могут стать сильным ударом по экономике.