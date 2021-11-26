Старообрядцы назвали время Бориса Годунова идеальным периодом русской истории

«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями и больше всего строил», – сказал газете ВЗГЛЯД глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, по итогам круглого стола посвященного роли старообрядчества в российской и истории и современности.

«Историки и исследователи фольклора считают, что образ доброго купца, который отображен в русских сказках, появляется примерно в конце XVI века, во времена правления царя Бориса Годунова. И прообразом такого героя мог стать именно «царь-купец». В сказках может высмеиваться священник, даже царь, но купец или предприниматель, что интересно, как правило, сугубо положительный герой», – отметил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Для староверов эталоном правителя всегда был Борис Годунов – строитель, купец, предприниматель и созидатель. Это человек, который меньше всего воевал, по сравнению с другими царями, и больше всего строил», – отметил Севастьянов.

«Если искать в русской истории некий золотой век, то его можно найти в последние годы правления царя Федора Иоанновича – сына Ивана Грозного, и первые годы правления Бориса Годунова», – согласился православный старообрядческий публицист Андрей Езеров.

«Кровавые времена опричнины уже ушли в прошлое. С другой стороны, крепостное право не было так распространено, как впоследствии. Земские соборы, появившиеся при Грозном, вошли в практику – и более того, царь Борис был избран на соборе, подобно выборным государям Речи Посполитой», – отметил Езеров.

«Страшное Смутное время – первая гражданская война в русской истории, была впереди, она началась в последние годы правления Годунова», – отметил собеседник. По завершении Смуты, Русское царство пережило церковный раскол, который разделил общество. Затем последовали реформы Петра I, которые закрепили уже социальный раскол на прозападную элиту и простой народ. Такое противостояние сохранялось на всем протяжении истории Российской империи, и в конечном итоге, привело к революции 1917 года, и к последовавшим за ней событиям, подчеркнул публицист. «Так что, получается конец, что именно конец XVI века мы назовем как раз «золотым веком» русской истории», – подчеркнул Езеров.

В четверг на площадке газеты ВЗГЛЯД прошел круглый стол на тему «Старообрядчество вчера, сегодня, завтра. Старообрядчество в поисках будущего», с участием представителей староверческого сообщества и религиоведов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как президент Владимир Путин возвращает старообрядцам доверие к власти.