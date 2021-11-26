 

Британский парламент запрещает неуникальные пароли для интернета вещей

26.11.2021, 0:18, Новости дня
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Так называемые универсальные пароли, которые разработчики предлагают использовать для устройств, входящих в систему интернета вещей, собираются запретить на территории Великобритании. В парламент страны уже внесен соответствующий законопроект. По словам экспертов, документ с большой вероятностью будет поддержан большинством голосов.

Британские парламентарии говорят, что принимают Билль о безопасности, который будет действовать в ИТ-сфере.

После принятия закона запрещено будет использовать универсальные пороли, а также невозможно делать сброс до заводских настроек таким образом, чтобы получить незащищенный доступ к управлению устройством. Как поясняют эксперты, сегодня только каждый пятый разработчик представляет продукты, соответствующие данному правилу безопасности.



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