Обнаружена уязвимость Windows, позволяющая хакерам получить права администратора

Эксперты сообщают о том, что буквально во всех версиях операционной системы Windows обнаружена еще одна серьезная уязвимость. Благодаря данному недостатку ОС, хакеры могут получить права администратора.

До сих пор об уязвимости не знал никто, отмечают специалисты. По некоторым данным, киберпреступники уже взялись за разработку вредоносного софта, чтобы использовать недостаток операционных систем в своих целях. Однако и разработчики антивирусных программ, а также специалисты самой Microsoft не дремлют.

На сегодня зафиксировано несколько локальных атак хакеров в разных частях света, во время которых пытались использовать прореху. По мнению экспертов, все они носили пробный характер.