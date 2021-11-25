Европарламент заявил об ответственности России за преступления наемников из “группы Вагнера”

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25.11.2021, 22:58, Новости дня
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Документ поддержали 585 евродепутатов, 40 проголосовали против, 43 воздержались.

“Депутаты Европарламента самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией “группа Вагнера” и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликта”, – говорится в сообщении.

Члены Европарламента заявили, что российское государство “похоже, несет ответственность” за финансирование, обучение, управление и оперативное командование этими военизированными группами. Они указали, деятельность “группы Вагнера” соответствует распространению влияния России в зонах конфликтов.

“Депутаты Европарламента настаивают на том, что “группу Вагнера” и других наемников в сфере безопасности, возглавляемых Россией, следует рассматривать как доверенные организации российского государства”, – сообщили в пресс-службе.

В резолюции говорится, что “группа Вагнерв” присутствует во многих конфликтах по всему миру, в том числе в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Учитывая это, депутаты приветствовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против “соответствующих физических и юридических лиц, связанных с “группой Вагнера”, а также против физических и юридических лиц, работающих с ними.

Также депутаты призвали всех, кто пользуется услугами “группы Вагнера”, прекратить это и разорвать связи с группой.

В документе члены Европарламента призывают Европейскую комиссию обеспечить, чтобы средства ЕС “ни при каких обстоятельствах не могли использоваться странами-получателями для финансирования частных военных компаний”, причастных к нарушениям прав человека.

Перед голосованием автор доклада, который лег в основу резолюции, евродепутат Андрюс Кубилюс (Литва) заявил, что “всем известно, что такое кремлевская “группа Вагнера”, какие военные преступления в Крыму, на Донбассе, в Сирии, Ливии, в ЦАР и других местах они совершили – пытки, убийства, сексуальное насилие, массовые казни, насильственные исчезновения”, пишет “Укринформ”.

“До сих пор никто не был привлечен за это к международной ответственности… Именно поэтому будет очень важным после принятия резолюции продолжить работу Европарламента и других институтов ЕС, чтобы справиться с этим образованием. Это созданная Кремлем теневая организация, военная сила с четкими признаками бандитской группировки во всей своей деятельности. Такие подконтрольные правительству теневые организации не подпадают под действие конвенций, запрещающих деятельность наемников, или других международных регуляторных правил, применяемых к частным компаниям по безопасности”, – заявил евродепутат.

Депутат Свен Миксер (Эстония) заявил, что частная военная компания “Вагнер” имеет “тесные связи” с руководством РФ.

“Эта группа отправляет своих наемников в зоны конфликта по всему миру, она используется, чтобы скрыть причастность России к таким конфликтам и вывести ее из-под ответственности. Мы должны не позволить обмануть себя такими действиями”, – подчеркнул он.

Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель (ФРГ) заявила, что наемники “группы Вагнера” за деньги убивают украинцев на Донбассе и разворовывают минеральные ресурсы стран.

“Пришло время громко говорить о наемниках, которым платят за убийства по всему миру. “Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо” – эти слова были на шевронах 33 членов “группы Вагнера”, арестованных в Беларуси в прошлом году. Российские наемники направлялись на очередную “миссию” в Африку. На самом деле, это была спланированная операция украинской разведки для привлечения их к ответственности за преступления на Донбассе”, – заявила она, напомнив о роли руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в переносе этой операции.

По словам фон Крамон-Таубадель, наемом членов “группы Вагнера” занимается друг президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин.

“Украина, Сирия, Судан, Мозамбик, Ливия, Центральноафриканская Республика, Венесуэла – люди в этих и других странах пострадали от преступлений, совершенных этими наемниками. ЕС должен ответить применением более жестких мер. Чтобы сделать это, ЕС нуждается в более тесном взаимодействии с союзниками по НАТО. Персональные санкции должны быть применены против всех, кто прибегает к этой бесчеловечной деятельности. Таким образом, мы покажем “Группе Вагнера” и другим подобным образованиям, что смерть – это не бизнес, это преступление против человечества, и он будет иметь для них тяжелые последствия”, – сказала она.

Контекст:

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания “Вагнер” участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета “Фонтанка”, ЧВК сменила “украинское” направление на “сирийское”.

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников “Вагнера”. В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК “Вагнер” прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК “Вагнер”, в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как “повар президента РФ Владимира Путина”.

20 ноября 2018 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний “в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности”.

В СМИ сообщалось о присутствии подконтрольной Пригожину частной компании “Вагнер” в Судане, Центральноафриканской Республике и других странах.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК “Вагнер”, по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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