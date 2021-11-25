Европарламент заявил об ответственности России за преступления наемников из “группы Вагнера”

Документ поддержали 585 евродепутатов, 40 проголосовали против, 43 воздержались.

“Депутаты Европарламента самым решительным образом осуждают чудовищные преступления, совершенные российской военизированной организацией “группа Вагнера” и связанными с ней частными военными структурами в различных зонах конфликта”, – говорится в сообщении.

Члены Европарламента заявили, что российское государство “похоже, несет ответственность” за финансирование, обучение, управление и оперативное командование этими военизированными группами. Они указали, деятельность “группы Вагнера” соответствует распространению влияния России в зонах конфликтов.

“Депутаты Европарламента настаивают на том, что “группу Вагнера” и других наемников в сфере безопасности, возглавляемых Россией, следует рассматривать как доверенные организации российского государства”, – сообщили в пресс-службе.

В резолюции говорится, что “группа Вагнерв” присутствует во многих конфликтах по всему миру, в том числе в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле. Учитывая это, депутаты приветствовали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против “соответствующих физических и юридических лиц, связанных с “группой Вагнера”, а также против физических и юридических лиц, работающих с ними.

Также депутаты призвали всех, кто пользуется услугами “группы Вагнера”, прекратить это и разорвать связи с группой.

В документе члены Европарламента призывают Европейскую комиссию обеспечить, чтобы средства ЕС “ни при каких обстоятельствах не могли использоваться странами-получателями для финансирования частных военных компаний”, причастных к нарушениям прав человека.

Перед голосованием автор доклада, который лег в основу резолюции, евродепутат Андрюс Кубилюс (Литва) заявил, что “всем известно, что такое кремлевская “группа Вагнера”, какие военные преступления в Крыму, на Донбассе, в Сирии, Ливии, в ЦАР и других местах они совершили – пытки, убийства, сексуальное насилие, массовые казни, насильственные исчезновения”, пишет “Укринформ”.

“До сих пор никто не был привлечен за это к международной ответственности… Именно поэтому будет очень важным после принятия резолюции продолжить работу Европарламента и других институтов ЕС, чтобы справиться с этим образованием. Это созданная Кремлем теневая организация, военная сила с четкими признаками бандитской группировки во всей своей деятельности. Такие подконтрольные правительству теневые организации не подпадают под действие конвенций, запрещающих деятельность наемников, или других международных регуляторных правил, применяемых к частным компаниям по безопасности”, – заявил евродепутат.

Депутат Свен Миксер (Эстония) заявил, что частная военная компания “Вагнер” имеет “тесные связи” с руководством РФ.

“Эта группа отправляет своих наемников в зоны конфликта по всему миру, она используется, чтобы скрыть причастность России к таким конфликтам и вывести ее из-под ответственности. Мы должны не позволить обмануть себя такими действиями”, – подчеркнул он.

Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель (ФРГ) заявила, что наемники “группы Вагнера” за деньги убивают украинцев на Донбассе и разворовывают минеральные ресурсы стран.

“Пришло время громко говорить о наемниках, которым платят за убийства по всему миру. “Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо” – эти слова были на шевронах 33 членов “группы Вагнера”, арестованных в Беларуси в прошлом году. Российские наемники направлялись на очередную “миссию” в Африку. На самом деле, это была спланированная операция украинской разведки для привлечения их к ответственности за преступления на Донбассе”, – заявила она, напомнив о роли руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в переносе этой операции.

По словам фон Крамон-Таубадель, наемом членов “группы Вагнера” занимается друг президента РФ Владимира Путина Евгений Пригожин.

“Украина, Сирия, Судан, Мозамбик, Ливия, Центральноафриканская Республика, Венесуэла – люди в этих и других странах пострадали от преступлений, совершенных этими наемниками. ЕС должен ответить применением более жестких мер. Чтобы сделать это, ЕС нуждается в более тесном взаимодействии с союзниками по НАТО. Персональные санкции должны быть применены против всех, кто прибегает к этой бесчеловечной деятельности. Таким образом, мы покажем “Группе Вагнера” и другим подобным образованиям, что смерть – это не бизнес, это преступление против человечества, и он будет иметь для них тяжелые последствия”, – сказала она.

Контекст:

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания “Вагнер” участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета “Фонтанка”, ЧВК сменила “украинское” направление на “сирийское”.

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников “Вагнера”. В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК “Вагнер” прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК “Вагнер”, в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как “повар президента РФ Владимира Путина”.

20 ноября 2018 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний “в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности”.

В СМИ сообщалось о присутствии подконтрольной Пригожину частной компании “Вагнер” в Судане, Центральноафриканской Республике и других странах.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК “Вагнер”, по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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