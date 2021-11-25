В экстренных службах заявили о 52 погибших в аварии на шахте «Листвяжная»

В аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых горноспасателей, сообщил представитель экстренных служб.

Источник сообщил, что «погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей», передает РИА «Новости».

Между тем правоохранители задержали директора, первого заместителя директора и начальника участка шахты по делу, возбужденному по статье ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), информирует пресс-служба Следственного комитета (СК).

В ближайшее время им предъявят обвинение, решается вопрос об аресте.

«Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», – указали в СК.

Задымление на шахте произошло утром 25 ноября. В этот момент там находились 285 человек. Звено горноспасателей перестало выходить на связь во время спасательных работ.

Сообщалось, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина пострадавшие при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат всю необходимую медицинскую, психологическую и другую помощь.

Также стало известно о задержаниях по делу об аварии. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.