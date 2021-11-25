Эксперт: Старообрядцы предвосхитили феминизм

«Роль женщины у старообрядцев была необычайно высока. Как говорили староверы, «что ни мужик – то вера, что ни баба – то устав», – сообщила публицист Мария Орлова на круглом столе в редакции газете ВЗГЛЯД, посвященном роли старообрядчества в современной России.

«Старообрядцы предвосхитили феминизм, – полагает исследователь староверия, главный редактор тверского регионального журнала «Бизнес и территория» Мария Орлова. – На первых ролях в старообрядческом движении зачастую находились финансово и идеологически независимые женщины, которые могли принимать серьезные решения».

«История знает много подобных примеров, начиная с боярыни Морозовой – сподвижницы протопопа Аввакума (70-е годы XVII века), и заканчивая игуменьями старообрядческих монастырей, которых два века спустя воспел писатель и этнограф Павел Мельников-Печерский», – добавила Орлова.

«Это женщины, которые действовали в условиях, которые не снились их тогдашним европейским «коллегам». Как говорили староверы, «у нас что ни мужик – то вера, что ни баба – то устав», – отметила Орлова. Она отметила – создателями и идеологами периодически возникавших новых старообрядческих групп, «толков и согласов», как правило, были мужчины, но в дальнейшем эти общины зачастую сохранялись и процветали благодаря женщинам.

«И сейчас эта традиция продолжается. В старообрядческих общинах и сейчас женщины очень часто играют крайне важную роль», – в свою очередь отметил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«В новообрядческой Русской православной церкви женщины-прихожанки также сыграли важную роль, но скорее консервирующую. «Бабушкино православие» позволило сохранить традицию приходской жизни, но в старообрядчестве женщины зачастую играли и играют руководящую роль», – согласился религиовед, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

В редакции газеты ВЗГЛЯД в четверг прошел круглый стол на тему «Старообрядчество вчера, сегодня, завтра. Старообрядчество в поисках будущего» с участием религиоведов и самих приверженцев дораскольного православия. Как ранее отмечал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, «старообрядчество оказалось не тем, к чему все привыкли». В частности, по мнению экспертов, есть определенное сходство между принципами, по которым живут «ревнители древнего благочестия» и некоторыми ценностями современного общества.