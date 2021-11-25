Асеев: Есть угроза, что Куликовского убьют. В первую очередь – россияне

“Есть угроза только, что его убьют. Я не думаю, учитывая огласку, что кто-нибудь пойдет на такое политическое решение, чтобы, я уже не говорю отпустить, а просто дать ему пять–шесть лет. Это вызовет огромный социальный протест. Но убить – такой вариант есть. И в первую очередь – со стороны россиян”, – отметил Асеев.

Он считает, что Куликовский должен быть приговорен к пожизненному заключению.

“Несмотря на то, что он обладает очень важной информацией, в том числе по Федеральной службе безопасности, контролирующей силы спецопераций, на балансе которых находится “Изоляция”, он не может сказать нечто, что может перечеркнуть то, что он делал с людьми все эти годы. Обмен сомнительный. Он уже сказал, что никуда не уедет. Потому что понимает: если окажется в России или даже в Донецке, он не просто умрет, а будет умирать очень медленно”, – подчеркнул Асеев.

Контекст:

“Изоляция” – незаконная тюрьма оккупантов на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010 года там работал одноименный арт-фонд, но в июне 2014-го его захватили боевики, разрушив произведения искусства, отмечало “Радіо Свобода”. Удерживаемые в “Изоляции” люди сообщали о пытках, убийствах и сексуальном насилии в тюрьме. Среди узников этой тюрьмы были украинский журналист Станислав Асеев и профессор Игорь Козловский.

9 ноября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что полицейские установили 45 преступников, пытавших украинских пленных в “Изоляции”. Исполняющий обязанности начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области Артем Кисько рассказал, что установлены личности 166 человек, которых удерживали в “Изоляции”, среди них два журналиста, сотрудники пограничной службы, миграционной службы, СБУ, а также Вооруженных сил Украины.

В сентябре 2021 года в отношении восьми военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

9 ноября Асеев сообщил о задержании в Киеве руководителя этой тюрьмы Дениса Куликовского. Позже СБУ подтвердила задержание. Его подозревают в торговле людьми, создании террористической группы, создании не предусмотренных законом военизированных формирований и нарушении законов и обычаев войны.

10 ноября Куликовского отправили под стражу до 7 января.

12 ноября СБУ опубликовала видео допроса Куликовского. Он признался, что пытал заключенных “Изоляции”, выбивая из них показания, а также рассказал, что на каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ.

Болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat сообщал, что расследователи его организации нашли доказательства того, что незаконная тюрьма боевиков “Изоляция” в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

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