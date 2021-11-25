 

Офис генпрокурора передал в суд дела еще двух обвиняемых в убийстве журналиста Сергиенко

25.11.2021, 22:04, Новости дня
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“Следствие установило, что обвиняемые в составе преступной группировки совершили похищение, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко – одного из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском Черкасской области. 4 апреля 2014 года активиста похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами пыток”, – говорится в сообщении.

Расследование велось заочно. Обвиняемые находятся в розыске. Им инкриминируют совершение в составе преступной организации похищения человека, умышленного убийства и нарушения неприкосновенности жилья (ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 4, 6, 11, 12  ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора не назвали их имен, однако известно, что по делу об убийстве Сергиенко разыскиваются Валерий Федоров и Андрей Иносов.

Контекст:

Сергиенко был активистом партии ВО “Свобода” и участником “Самообороны Евромайдана Черкасской области“. 4 апреля 2014 года его похитили из двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На следующий день тело Сергиенко нашли в лесу со следами пыток и множественными ножевыми ранениями.

В деле об убийстве журналиста, кроме находящихся в розыске Федорова и Иносова, фигурируют еще шестеро обвиняемых: это Вадим Мельник, Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, Максим Русин и Валентин Завражин. 

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году. Дело неоднократно передавалось из одного суда Черкасской области в другой. Так, за четыре года сменилось 12 коллегий судей, слушающих дело. С февраля 2019 года его рассматривал Городищенский районный суд.

В июле 2021 года Верховный Суд передал дело об убийстве Сергиенко из Городищенского райсуда Черкасской области в Дарницкий райсуд Киева.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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