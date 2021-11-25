Мэром Таллина переизбран русскоговорящий политик Михаил Кылварт

Столичное горсобрание переизбрало центриста Михаила Кылварта мэром Таллина, за него проголосовали 45 депутатов.

За избрание Кылварта проголосовали 45 депутатов горсобрания, а кандидатуру Урмаса Рейнсалу (Isamaa) поддержал 21 депутат. В голосовании участвовали 70 присутствовавших на заседании депутатов, передает rus.err.

Михаил Кылварт впервые стал мэром Таллина в 2019 году, когда занимавший этот пост Таави Аас был назначен министром экономики. До этого Кылварт с 2011 года занимал пост вице-мэра в столичной горуправе, отвечая за сферу образования, культуры, работы с молодежью, спорта и интеграции.

На муниципальных выборах в октябре этого года Кылварт баллотировался в Ласнамяэ, получив 27 663 голоса. Он является членом Центристской партии с 2008 года.

Центристской партии в Таллинском горсобрании принадлежит 38 из 79 депутатских мандатов.

Кылварт родился в 1977 году в Казахстане. Его отец Юло Кылварт эстонец, мать Лидия Григорьевна кореянка с китайскими корнями. С трех лет живет в Таллине.

Известен как защитник русской школы, в 2010 году был избран в Совет русской школы. В 2010 году назначен в состав Круглого стола национальностей Эстонского совета сотрудничества, работающего при президенте Эстонии, и в состав Молодежной ассамблеи национальных меньшинств при министерстве культуры. Позднее приостановил членство в связи с парламентскими выборами.