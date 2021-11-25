Эксперт: Дмитрий Гусев помог сделать «Справедливую Россию» третьей партией в стране

Дмитрий Гусев помог объединенной партии собрать силы в кулак и успешно провести избирательную кампанию. Теперь он сосредоточится на работе в думской фракции, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Анатолий Гагарин, комментируя уход политтехнолога Дмитрия Гусева с поста главы центрального аппарата партии «Справедливая РФ – За правду».

Главным достижением политтехнолога Дмитрия Гусева после прихода в «Справедливую Россию» стало успешное завершения процесса слияния СР с двумя другими политическими силами – «За правду» и «Патриоты России», уверен руководитель Экспертного клуба Свердловской области, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, который учился вместе с Гусевым на философском факультете Уральского госуниверситета имени Горького (УрГУ).

«Сначала такое слияние было встречено экспертным сообществом пессимистично, но в итоге оказалось, что оно позволило собрать силы в кулак и провести энергичную избирательную кампанию. По итогам сентябрьских выборов в Госдуму партия провела в парламент 27 депутатов, получив 7,46% голосов», – добавил он. «Во многом создание единой партии прошло удачно благодаря дипломатическим и политтехнологическим талантам, организационным способностям Дмитрия Гусева. Это история его успеха. Могу сказать, что для него это объединение было серьезным вызовом, и он с честью справился», – добавил эксперт.

«Как известно, политическая деятельность зачастую сопряжена с массой скандалов, – тем более объединение трех разных политических сил. Насколько мне известно, не обошлось без внутренних противоречий, но они, к счастью, не выплеснулись в публичное пространство. Гусев сумел провести эсеров между Сциллой и Харибдой. Конструктивность в работе аппарата партии – главный результат, которого добился Гусев в ходе избирательной кампании», – подчеркнул эксперт. «Глава аппарата сумел подобрать нужных людей и в итоге очень успешно провел думскую кампанию. «Справедливая РФ – За правду» стала третьей партией в стране. А ведь в начале года звучали достаточно пессимистические прогнозы политологов – тогда партия балансировала на грани прохождения в парламент», – вспоминает Гагарин.

«Гусев теперь занимает два поста – первого зампреда фракции и секретаря партии по политической работе. То есть ему предстоит достаточно много работы и в самой Госдуме, и в аппарате эсеров. Кстати, аппарату партии уже надо готовиться к выборной кампании сентября следующего года. Это очень большая задача, которая тоже возложена на Гусева, как, впрочем, и отношения с правительством. Уверен: он справится, учитывая его опыт работы в правительстве Москвы», – сказал Гагарин.

В четверг в Москве состоялось заседание президиума центрального совета «Справедливой РФ – За правду», по итогам которого учреждена новая должность – секретарь президиума Центрального совета партии по политическим вопросам. По предложению председателя партии Сергея Миронова, ее занял Гусев, которого одновременно освободили от должности исполнительного секретаря президиума ЦС – руководителя центрального аппарата партии (эту должность вновь занял Дмитрий Прокопенко).

Напомним, президент политконсалтингового агентства Bakster Group Дмитрий Гусев возглавил центральный аппарат партии в феврале. В прошлом году Гусев стал победителем конкурса «Лидеры России. Политика», организованного платформой «Россия – страна возможностей».