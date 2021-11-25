 

Subaru представила в Японии спортивный седан WRX S4 нового поколения

25.11.2021, 20:42, Новости дня
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Японский автомобильный гигант Subaru объявил о начале приема заказов на новый спортивный седан под названием Subaru WRX S4.

Ранее уже озвучили некоторые подробности новой модификации, отличающейся от базовой модели. В частности, производителем произведена максимальная адаптация транспортного средства к местному рынку. Новый седан WRX S4 обладает более прочным и жестким кузовом, который на 28% превышает параметры предшественника.

Также усиление осуществили в отношении подвески автомобиля. Приобрести новый спортивный седан WRX S4 в базовой версии можно по цене 4 млн иен, тогда как в продаже появятся и более производительные версии, имеющие расширенный функционал и улучшенную мощность.



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