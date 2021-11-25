 

В Чехии из-за ситуации с COVID-19 объявили о чрезвычайном положении

25.11.2021, 20:16, Новости дня
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Согласно распоряжению властей, рестораны, дискотеки и клубы будет закрываться в десять вечера, запрещена работа предприятий общественого питания в торговых центрах. Также отменены традиционные рождественские ярмарки, а культурно-массовые или спортивные мероприятия смогут посетить максимум тысяча человек одновременно.

“Необходимо ввести обязательные прививки для сотрудников сферы здравоохранения, социальных служб, пожарных, солдат и полицейских, а также для пожилых людей”, – заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным ВОЗ, по состоянию на 25 ноября подтверждено более 258 млн случаев COVID-19, умерло 5,1 млн инфицированных.

В Чехии с начала пандемии зафиксировано более 2 млн случаев заболевания COVID-19, за последние сутки заболели почти 26 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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