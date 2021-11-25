Спасательные работы на шахте «Листвяжная» отложены до утра

Сотрудники МЧС приостановили работы до утра на шахте «Листвяжная» в Кузбассе из-за сложной обстановки, сообщил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян, прибывший на место ЧП.

«Мы сейчас взяли паузу до утра. Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Спасатели сейчас поднимаются из шахты. До сих пор под землей находятся 35 шахтеров, их судьба по-прежнему неизвестна. Врио главы МЧС РФ Чуприянов провел совещание на месте ЧП. Обсуждались меры, которые нужно срочно принять.

Ранее сообщалось, что утром 25 ноября произошло задымление в шахте «Листвяжная», в результате которого погибли 11 человек, более 40 пострадали. Позже стало известно о пропавшем звене спасителей, они перестали выходить на связь после объявления о прекращении работ. Тела троих нашли спустя некоторое время.