 

Компания Sony приостановила прием заказов на некоторые камеры

25.11.2021, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дефицит полупроводников обрался-таки и до японской компании Sony. Как стало известно, производитель временно прекратил прием заказов на ряд моделей выпускаемых под своим брендом камер.

По словам экспертов, тревожным сигналом является то, что решение о прекращении приема заказов было принято непосредственно в преддверии предпраздничных распродаж.

Кстати, Sony не единственная компания, оказавшаяся в таком состоянии накануне высокого сезона. По данным агентства Nikkei, сократили свой ассортимент также Canon и Nikon. В данный момент в свободной продаже отсутствуют 13% популярных фото- и видеокамер, утверждают эксперты. Очевидно, дефицит после Нового года еще усилится, считают они.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / ЦИК не может объявить результаты выборов на 208-м округе из-за суда

10.02 / «Потеряла компас» — Die Welt о политике Меркель в борьбе с коронавирусом

02.08 / Мост через реку Сок открыли на полтора года раньше запланированного

22.02 / Москве спрогнозировали «Барическую пилу»

15.11 / Верховная Рада соберется во вторник, несмотря на вспышку COVID-19 среди депутатов – нардеп Кравчук

10.09 / МИД анонсировал вывоз из Афганистана иностранных членов семей граждан России

18.06 / Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска»

01.08 / Объем денежных переводов в Украину вырос – Нацбанк

17.12 / ЕР готовит проект закона по развитию внутреннего туризма

24.03 / Экс-разведчик КГБ Швец: Я увидел на лице Путина откровенные следы страха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика