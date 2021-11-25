Компания Sony приостановила прием заказов на некоторые камеры

Дефицит полупроводников обрался-таки и до японской компании Sony. Как стало известно, производитель временно прекратил прием заказов на ряд моделей выпускаемых под своим брендом камер.

По словам экспертов, тревожным сигналом является то, что решение о прекращении приема заказов было принято непосредственно в преддверии предпраздничных распродаж.

Кстати, Sony не единственная компания, оказавшаяся в таком состоянии накануне высокого сезона. По данным агентства Nikkei, сократили свой ассортимент также Canon и Nikon. В данный момент в свободной продаже отсутствуют 13% популярных фото- и видеокамер, утверждают эксперты. Очевидно, дефицит после Нового года еще усилится, считают они.