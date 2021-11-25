«Спутник V» показал лучшую эффективность среди ведущих вакцин

Российская вакцина «Спутник V» показал лучшую защитную эффективность от летальных случаев от коронавируса в ходе исследований в Венгрии среди пяти ведущих вакцин: «Спутник V», AstraZeneca, Pfizer, SinoPharm, Moderna.

«Исследование по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса, проведенное на территории Венгрии, продемонстрировало, что российский препарат «Спутник V» имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98%», – говорится в официальном Telegram-канале вакцины.

Также отмечается, что «Спутник V» имеет эффективность 85,7% против коронавируса и является лидером среди препаратов, используемых в стране для вакцинации населения.

«С показателем эффективности против летальных случаев от коронавируса 98% и эффективностью против инфекции 85,7% «Спутник V» показал лучшие результаты среди 5 ведущих вакцин («Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca), применяемых государством-членом ЕС – Венгрией, в рамках независимого исследования данных 3,7 млн вакцинированных лиц», – сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Исследование было проведено на основе данных по вакцинации 3,7 млн человек в Венгрии. В анализ были включены данные людей, прошедших курс вакцинации двумя компонентами «Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca в период с 22 января по 10 июня 2021 года.

Ранее в пресс-службе Минздрава рассказали, что вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день. В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.