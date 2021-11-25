Меркель заявила о сохранении украинского транзита при вводе «Северного потока – 2»

Речь для Германии в вопросе «Северного потока – 2» идет не только об энергобезопасности, но и сохранении украинского транзита, сообщила в ходе пресс-конференции врио канцлера Германии Ангела Меркель.

«Вы знаете, что мы выработали совместный документ с США, потому что речь для нас, как и для Польши, идет не только об энергобезопасности вообще, но и об Украине как стране-транзитере. За это Германия продолжит выступать», – цитирует Меркель РИА «Новости».

Проект предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. США выступают против ввода в эксплуатацию объекта, а также Украина, которая боится потерять транзит.

В РФ не раз призывали прекратить упоминать газопровод в контексте политики. Проект в Москве считают выгодным не только для России, но и для Евросоюза.

Ранее сообщалось, что в РФ допустили срыв сделки по «Северному потоку – 2» между США и Германией.