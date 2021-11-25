«Кредитные каникулы» для россиян предложили сделать постоянными

Банк РФ предложил сделать постоянной возможность воспользоваться «кредитными каникулами», сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

«Распространение механизма «кредитных каникул» на потребительские кредиты на постоянной основе было бы весьма и весьма полезно. Это дает человеку гарантированное право на передышку», – цитируют его «Известия».

По словам Мамуты, некоторые кредиторы идут на встречу заемщику в трудной ситуации, а другие наоборот – пользуются этим ради своей выгоды.

Он напомнил, что сейчас правом отсрочки могут воспользоваться ипотечные заемщики, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Мамута рассказал о 80% заемщиков, которые воспользовавшись ипотечными каникулами, возвращаются в привычный график выплат. В график также вернулись и те, кто приостановил платежи по закону о кредитных каникулах от 2020 года. Таких оказалось 72%.

Объединенное кредитное бюро ранее сообщало, что в российские банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными, что на 22% больше, чем в октябре 2020 года. Рост выдачи кредитов фиксировался в 30 регионах, лидирующих по количеству выдачи кредитов наличными.

Прирост особенно заметен в Татарстане – 44%, в Иркутской области – 43%, Московской и Тюменской областях – по 41%, Ростовской области, Башкортостане и Москве – по 40%.

Ипотечные каникулы – это возможность, предоставляемая банками для граждан и предпринимателей на отсрочку платежей по займам на срок до шести месяцев, если они пострадали от последствий пандемии коронавируса.

Законопроект, дающий возможность заемщикам при сложных обстоятельствах уходить на кредитные каникулы, начали готовить еще в январе 2021 года, об этом рассказывал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.