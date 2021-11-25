 

Зеленский 26 ноября проведет пресс-марафон. Глава государства ответит на 30 вопросов СМИ

25.11.2021, 17:34, Новости дня
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“В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии этого года приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать главе государства свой вопрос и получить исчерпывающий ответ, – говорится в сообщении. – В то же время такой формат мероприятия позволит избежать дублирования вопросов”.

Отмечается, что пресс-марафон “30 вопросов президенту Украины” начнется в 12.00 и продлится три часа. Во время мероприятия будут освещены темы проведения реформ в Украине, ситуация на Донбассе и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией COVID-19, подчеркнули в ОПУ.

“Завтра президент ответит на все важные вопросы. Журналисты придут по нашим приглашениям. И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали – скоро – в официальных сообщениях”, – написал в Facebook спикер Зеленского Сергей Никифоров.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4652275564839989

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Зеленский проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов. Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией выбрали госпредприятие “Антонов”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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