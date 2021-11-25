 

Заключали фиктивные браки с украинками. Полиция ликвидировала схему легализации иностранцев

25.11.2021, 17:34, Новости дня
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По информации следствия, граждане Сирии, Египта, Ирака и Турции заключали фиктивные браки с украинками, получали долгосрочные визы и право проживания в Украине.

“Организовали незаконную схему двое иностранцев и два гражданина Украины. Иностранцы находили потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство, а партнеры в Украине способствовали их незаконной переправке через государственную границу. Здесь они подыскивали украинок, которые за вознаграждение соглашались вступить в фиктивный брак”, – отметили в релизе.

В схеме участвовала сотрудница одного из районных отделов регистрации актов гражданского состояния, она помогала заключать фиктивные браки в короткий срок. Иностранцев регистрировали по месту жительства одной из участниц группы.

“Стоимость оформления фиктивного брака составляла $500, а получение вида на постоянное проживание стоило около $2 тыс. Таким образом, злоумышленники обогатились на сумму более $120 тыс”, – заявили в полиции.

24 ноября правоохранители провели обыски у участников схемы. Были изъяты свидетельства о браке, паспорта иностранцев, черновые записи, мобильные телефоны, печати, деньги.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса. Фигурантам планируют сообщить о подозрении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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