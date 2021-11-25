 

“Он мне нравится по-мужски”. 66-летняя Долина призналась в женских симпатиях к 69-летнему Путину

25.11.2021, 17:34, Новости дня
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“Да, он мне нравится по-мужски. Он умный, с ним интересно разговаривать на любую тему. Он мне нравится и всегда нравился”, – заявила 66-летняя Долина.

ВИДЕОВидео: Скажи Гордеевой / YouTube
Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку, росла в Одессе. Музыкальную карьеру начала в 16 лет в эстрадном оркестре “Мы одесситы”. В середине 1980-х начала сольную карьеру.

В 2003 году певица вступила в пропутинскую партию “Единая Россия”.

В марте 2015 года выступила вместе с Путиным на Красной площади на концерте, посвященном годовщине аннексии украинского полуострова Крым. Летом того же года выступала на полуострове с концертами.

С 2018 года Долиной запрещен въезд в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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