Реставрация амбара обойдется в 25 млн грн. В музее Сковороды под Харьковом создадут конференц-зал

Восстановление памятников будет проводиться в рамках президентской программы “Большая реставрация”.

На первый этап реконструкции амбара направили 5,2 млн грн. Эти средства пойдут в частности на демонтаж, устройство новой кровли, обработку антисептиком и антипиреном деревянных поверхностей, а также реконструкцию и укладку кирпича. Начальный этап планируют завершить до конца 2021 года.

В ОГА уточнили, что реставрация амбара обойдется в 25 млн грн. После восстановления в здании разместят конференц-зал и выставочные зал.

На территории музея Сковороды также отреставрируют здание управляющего – памятник архитектуры местного значения. Для начала работ Харьковский областной совет выделил 2,7 млн грн из государственной субвенции.

“Полная реконструкция дома управляющего обойдется в 23 млн грн. В частности, проект предусматривает внешние и внутренние отделочные работы, замену окон, дверей и кровли, выполнение новых входов и пандусов, замену системы отопления”, – отметили чиновники.

В здании планируют разместить администрацию музея и зал для временных экспозиций.

Контекст:

Литературно-мемориальный музей украинского философа Григория Сковороды находится в селе Сковородиновка. Музей открылся в 1972 году, а в 2008-м получил статус национального. Могила философа находится на территории музейного комплекса.

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