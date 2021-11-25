Парламент Оренбуржья поддержал федеральную инициативу о введении QR-кодов

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25.11.2021, 16:24, Новости дня
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Депутаты заксобрания Оренбургской области одобрили федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, информирует пресс-служба парламента.

«За» проголосовали 30 депутатов, 17 были «против», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что проект о введении системы QR-кодов отправили во все регионы, чтобы собрать отзывы и предложения. Также проект получили Общественная и Счетная палаты и Совет Федерации.

Напомним, правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 

Согласно первому проекту, россияне смогут посещать массовые мероприятия, общепит и объекты торговли только при предъявлении QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавирусе, либо медотвод.

Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для передвижения между городами и странами. 

Законопроект также поддержали депутаты Ростовской области и депутаты Госсовета Чувашии. 



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