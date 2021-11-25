Бастрыкин пообещал установить обстоятельства ЧП на шахте «Листвяжной»

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в Кемеровской области, и заверил, что СК максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах ЧП на шахте «Листвяжной», установит причины и всех виновных.

«Случившееся – трагедия для всей страны. Убежден, что каждый искренне рассчитывает на спасение тех, кто еще остается под землей. Трудно подобрать слова поддержки в такой ситуации, но уверяю, что Следственный комитет максимально тщательно разберется во всех обстоятельствах произошедшего. Следователи установят причины и всех виновных, чьи действия или бездействие повлекли ужасающие последствия, обернувшиеся для родных горняков горем и болью утраты», – говорится в соболезновании Бастрыкина на сайте СК РФ.

Он пожелал сил и терпения семьям погибших и пострадавших горняков, а также передал сердечные пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в РФ по переработке энергетического угля.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 11 человек. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области.

Напомним, в экстренных службах сообщили, что угольная пыль загорелась в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, вызвав задымление. Возгорание в шахте находится в вентиляционной шахте. Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности.