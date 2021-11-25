 

ЦБ зафиксировал рост долговой нагрузки россиян

25.11.2021, 16:24, Новости дня
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Согласно обзору ЦБ финансовой стабильности за второй-третий кварталы этого года, долговая нагрузка россиян по итогам первого полугодия продолжила рост – до 10,2% с 9,8% в начале года.

«В первом полугодии 2021 года долговая нагрузка населения на макроуровне увеличилась с 9,8% до 10,2% располагаемых доходов. Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, который сопровождался снижением стандартов кредитования», – цитирует регулятора РИА «Новости».

Сообщается, что доля ссуд, предоставленных сильно закредитованным заемщикам, выросла до 31% в третьем квартале 2021 года с 30% в первом квартале, а доля потребкредитов на срок более пяти лет выросла до 21% во втором квартале текущего года с 11% до пандемии.

Также растет доля и закредитованных заемщиков с ипотекой. Так, доля жилищных кредитов с показателем долговой нагрузки выше 50% за третий квартал выросла на 3,5 процентного пункта – до 55,3%, а с долговой нагрузки выше 80% – на 1 процентный пункт, до 24%.

Ранее Министерство финансов совместно с Банком России подготовили и представили на общественное обсуждение стратегию развития финансового рынка до 2030 года.



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