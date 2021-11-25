Байден помиловал индеек в честь Дня благодарения и пошутил про вакцинацию от коронавируса

Индейки родом из штата Индиана, их зовут Арахисовое Масло и Желе.

Фото: EPA

Во время церемонии Байден провел параллели с вакцинацией от коронавируса. Он пошутил, что эти две индейки были выбраны из всех остальных из-за темперамента, внешнего вида и “статуса вакцинации”.

“Вместо того, чтобы чтобы быть поджаренными (basted), эти две индейки будут расти (boosted, однокоренное с booster shot – дополнительной дозой вакцины от коронавируса)”, – сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что важно продолжать такие традиции, “чтобы напоминать, как из тьмы рождается свет, надежда и прогресс, и именно это представляет День благодарения в этом году”.

https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/1718818921842882/

Контекст:

Индейка – главное блюдо Дня благодарения, который отмечают в США в четвертый четверг ноября. В 2021 году этот день приходится на 25 ноября.

Помилование индейки президентом – одна из основных традиций Дня благодарения, полушутливая церемония накануне праздника. “Национальную индейку” выбирают обычные американцы. Для этого Белый дом каждый год проводит специальное голосование. В церемонии, как правило, участвует и ее дублер. “Помилованных” птиц отправляют в зоопарк, где они живут до смерти, не рискуя быть съеденными.

Индейкам обычно выбирают “говорящие” имена: так, индеек, которых помиловал Дональд Трамп в 2019 году, звали Хлеб и Масло, а в 2020 году – Кукуруза и Початок.

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