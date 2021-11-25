 

“Мужики знакомились, машины останавливались”. Травести-дива Монро показала, как выглядела, когда была Александром Федяевым

25.11.2021, 15:46, Новости дня
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“Эта фотка была на моем студенческом билете. Я же еще блонда, кудри-кудри. Такая, активная лесбиянка – мужики знакомились, машины останавливались.”, – прокомментировала артистка снимок.

Скриншот: Неймовірна правда про зірок / YouTube

“Я начала выступать – заканчивала в 4.00, а 08.20 нужно было на пару. Я думала, что никто не видит остатки косметики. Но все все понимали и все все знали. К чести одногруппников и преподавателей, никто не задал ни одного вопроса”, – подчеркнула она.

ВИДЕОВидео: Неймовірна правда про зірок / YouTube
Контекст:

Травести-дива Монро – телеведущая, актриса, певица, блогер, общественный деятель. Она заявила, что является трансгендером.

Родилась в Киеве в 1978 году. Карьеру в шоу-бизнесе начинала в качестве ведущей. В 2001 году создала коллектив, состоящий из травести-артистов, под названием “Фабрика звезд”.

В 2016-м артистка презентовала дебютную книгу “Хорошо, что я не баба”, а в 2017-м записала клип на одноименную песню.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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