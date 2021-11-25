 

Фурса: Государство признает, что госпредприятия – оплот коррупции. И что надо сделать? Правильно. Создать новое госпредприятие “Украинские авиалинии”

25.11.2021, 14:52, Новости дня
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Президент заявил, что Украина создает своего авиаперевозчика. И, к удивлению, возить он будет не на вертолетах… Более того, даже не на самолетах “Антонова”, что хоть как-то могло объяснить этот бессмысленный шаг.

Нет, Украина купит или возьмет в лизинг более 20 самолетов Airbus. Спасибо от рабочих этих заводов. Украина – щедрая душа. Видно, что вертолеты этой компании прошли испытание на “ура”. А в Украине уже так много денег, что мы просто не можем придумать, куда их потратить.

То есть за деньги налогоплательщиков мы создаем новую авиакомпанию, которая, конечно же, как любое государственное предприятие в Украине начнет генерировать денежный поток в известном направлении. Появится стандартная для Украины практика национализации убытков и приватизации прибыли. У нас тут большая приватизация как ключевая реформа. Почему? Потому что государство признает, что государственные предприятия – это оплот коррупции. Что надо сделать в этом случае? Правильно. Создать новое государственное предприятие. Чтобы что? Чтобы потом героически ее приватизировать? Или мы вдруг думаем, что эта компания станет прибыльной? С какого перепугу мы так думаем?

Вот зачем? Нам так нравится турецкий опыт, и мы хотим подрожать Эрдогану? Это, конечно, знатный альфа-самец, ролевая модель, но мы точно хотим дотировать свою авиакомпанию как турки дотируют свою? Чтобы показывать всему миру, какие мы крутые? И что мы сможем показать, кстати? Мы сможем потратить так много денег, как тратят турки на свою Turkish Airlines? Или мы тоже претендуем на роль хаба, из которого, правда, можно летать только на Запад и Юг, ведь на Востоке и Севере сидят безумные диктаторы.

Или нам так нравится опыт Коломойского в авиаперевозках? Этот опыт более применим в украинских реалиях. И в рамках отчаянной деолигархизации мы перенимаем его опыт? Может, он и менеджеров предложит. Ведь где еще взять опытных менеджеров в Украине в авиаперевозках?

Зачем Украине государственная компания? В тот момент, когда мы присоединились к “открытому небу” и в страну заходит множество частных игроков? Лоукостеры справятся с задачей перевозки украинцев лучше, чем любая государственная компания. Вот зачем?

Создание новой государственной авиакомпании в своей бессмысленности может поспорить только с проведением в Украине Олимпиады. Дорого и глупо.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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