 

Нардеп Бондарев: Потеря “Укрзалізницею” подвижного состава – это открытая угроза государственному предприятию

25.11.2021, 13:58, Новости дня
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Бондарев убежден, что проект приказа Министерства инфраструктуры об ограничении эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту не может быть поддержан. По данным политика, в результате принятия такого документа к 2031 году “Укрзалізниця” должна будет списать более 50 тыс. вагонов –  это 62% парка предприятия, в том числе все 100% вагонов-зерновозов. Чтобы компенсировать такое количество вагонов, нужно потратить около 75 млрд грн. При этом своих денег у компании на это нет, а кредитов она уже привлекла значительное количество, подчеркнул нардеп.  

“Потеря “Укрзалізницею” подвижного состава – это открытая угроза государственному предприятию, что будет иметь серьезные последствия и нанесет колоссальный ущерб предприятию”, – заявил Бондарев.

Он сообщил, что на сегодня по более чем трети железнодорожных путей пропущены сроки реконструкции и капитального ремонта, износ локомотивов превышает 95%. Политик считает, что “Укрзалізниця” должна направить инвестиции на это, а не на закупку вагонов.

“Принудительное и откровенно диверсионное списание грузовых вагонов приведет к тому, что “Укрзалізниця” потеряет основные средства – вагоны, которые сейчас приносят ей доходы. А соответственно – свою долю на рынке грузовых вагонов в пользу частных операторов подвижного состава”, – подчеркнул нардеп.

Бондарев отметил, что бизнес обеспокоен планами МИУ. 

“Уже более 200 компаний (представители аграрных, коксохимических, угледобывающих, предприятий, металлургических и горно-обогатительных комбинатов, производителей строительных материалов и операторов подвижного состава) подписали “Антимеморандум” против ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов и договорились о сотрудничестве для недопущения создания кризиса на рынке вагонов в Украине”, – заявил он.

По мнению народного депутата, нужно контролировать плановые ремонты вагонов, а не списывать их по возрасту, так как такой практики нет ни в США, ни в ЕС, где смотрят не на дату производства, а на фактическое техническое состояние. 

“Из-за бесконтрольности отрасль по ремонту вагонов пронизана коррупцией (когда дешевле заплатить инспектору, чем качественно ремонтировать вагон). Это приводит к тому, что в сети “Укрзалізниця” эксплуатируется немало вагонов, которым место только в ремонтном депо”, – отметил Бондарев.

Он призвал главу ВСК на следующем заседании комиссии включить в повестку дня вопрос о негативном влиянии на “Укрзалізницю” проекта приказа Мининфраструктуры, отмечает “Обозреватель”.

Контекст:

8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

Гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что “Укрзалізниця” и частные вагонные операторы должны обновлять свой вагонный парк в рамках собственных бизнес-планов, без чрезмерного вмешательства государства, так как намного важнее техническое состояние вагона, а не его возраст.

Президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков заявил, что если “Укрзалізниця” будет списывать вагоны в зависимости от срока эксплуатации, то это спровоцирует на рынке дефицит вагонов, а цены на продукцию для конечных потребителей вырастут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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